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Президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

05 апреля 2023 08:28
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Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, находится в Польше с официальным визитом.

Президент в Польше, подтвердил информацию пресс-секретарь Зеленского, пишет РИА Новости. Сообщается, что в страну президент прибыл с супругой. В рамках визита украинский лидер проведет переговоры с президентом Польши Дудой, а также встретиться с премьером страны Моравецким.

Сообщается, что нынешний – это первый официальный визит президента Украины в Польшу. Ранее он передвигался по польской территории транзитом.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил, что Зеленский приехал в Варшаву за поддержкой в преддверии переговоров с Российской Федерацией о будущем страны. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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