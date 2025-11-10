Гендиректор BBC ушел в отставку после фальсификации выступления Трампа

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку после разразившегося скандала с документальным фильмом, в котором была отредактирована речь Дональда Трампа, что вызвало упреки в дезинформации. Об этом пишет РИА Новости. Вместе с ним пост оставила исполнительный директор Дебора Тернесс.

В своем заявлении Дэйви признал ошибки, но при этом отметил, что компания в целом работает эффективно.

Ранее СМИ сообщили, что BBC исказила слова Трампа, будто он поддержал беспорядки в Капитолии. Белый дом резко отреагировал на это, обозвав вещательную компанию фальшивкой.

Нападение на Капитолий 6 января 2021 года стало причиной попытки объявить импичмент и суда по делу о незаконном вмешательстве в выборы. После своей второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал исполнительный указ о помиловании 1500 участников штурма. Некоторые из них получили запрет на посещение столицы, но Трамп обещал пригласить их в Белый дом.

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