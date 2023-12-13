Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и Палестиной

Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция, подразумевающая немедленное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта, пишет ТАСС.

Проект резолюции был представлен Египтом и Мавританией в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине. За принятие документа проголосовали 153 государства, среди которых Россия, Иран, Бразилия, Испания, Куба, Канада, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. Не поддержали резолюцию 10 стран, в том числе Израиль, США, Чехия и Австрия. Среди воздержавшихся 23 государства.

В документе прописано требование соблюдать сторонами международное гуманитарное право, немедленно прекратить огонь, освободить заложников с обеих сторон.