Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании

Новости Венгрии. Порядка 1000 активистов собрались под окнами телеканала и настаивали, чтобы их требования были объявлены в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нескольким депутатам оппозиционных партий венгерского парламента удалось проникнуть в здание, однако их быстро вывели сотрудники службы безопасности.