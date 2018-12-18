Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании

Новости Венгрии. Порядка 1000 активистов собрались под окнами телеканала и настаивали, чтобы их требования были объявлены в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. Порядка 1000 активистов собрались под окнами телеканала и настаивали, чтобы их требования были объявлены в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нескольким депутатам оппозиционных партий венгерского парламента удалось проникнуть в здание, однако их быстро вывели сотрудники службы безопасности.
Напоминаем, акции протеста в столице Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год.