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Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании

18 декабря 2018 09:53
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Новости Венгрии. Порядка 1000 активистов собрались под окнами телеканала и настаивали, чтобы их требования были объявлены в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании-1

Нескольким депутатам оппозиционных партий венгерского парламента удалось проникнуть в здание, однако их быстро вывели сотрудники службы безопасности.

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании-4

Напоминаем, акции протеста в столице Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год.

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании-7

# Акции протеста # Фотофакт

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