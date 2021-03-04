Нападение в Швеции: вооружённый мужчина ранил восьмерых возле железнодорожного вокзала

Новости Швеции. Новые подробности вооруженного нападения в шведском Ветланде. Произошедшее квалифицируют как покушение на убийство, однако не исключаются и возможные «террористические мотивы» атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло вечером 3 марта недалеко от железнодорожного вокзала. Вооруженный мужчина ранил восьмерых человек. Согласно одним сведениям, в руках у подозреваемого был нож, по другим данным – топор. В ходе задержания правоохранители открыли огонь.