Нападение в Швеции: вооружённый мужчина ранил восьмерых возле железнодорожного вокзала

Новости Швеции. Новые подробности вооруженного нападения в шведском Ветланде. Произошедшее квалифицируют как покушение на убийство, однако не исключаются и возможные «террористические мотивы» атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Новые подробности вооруженного нападения в шведском Ветланде. Произошедшее квалифицируют как покушение на убийство, однако не исключаются и возможные «террористические мотивы» атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло вечером 3 марта недалеко от железнодорожного вокзала. Вооруженный мужчина ранил восьмерых человек. Согласно одним сведениям, в руках у подозреваемого был нож, по другим данным – топор. В ходе задержания правоохранители открыли огонь.
Сейчас нападавший находится в больнице. На данный момент известно, что подозреваемому около 20, он живет в Швеции несколько лет и уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений.