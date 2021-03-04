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Нападение в Швеции: вооружённый мужчина ранил восьмерых возле железнодорожного вокзала

04 марта 2021 09:12
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Новости Швеции. Новые подробности вооруженного нападения в шведском Ветланде. Произошедшее квалифицируют как покушение на убийство, однако не исключаются и возможные «террористические мотивы» атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение в Швеции: вооружённый мужчина ранил восьмерых возле железнодорожного вокзала-1

Все произошло вечером 3 марта недалеко от железнодорожного вокзала. Вооруженный мужчина ранил восьмерых человек. Согласно одним сведениям, в руках у подозреваемого был нож, по другим данным – топор. В ходе задержания правоохранители открыли огонь.

Нападение в Швеции: вооружённый мужчина ранил восьмерых возле железнодорожного вокзала-4

Сейчас нападавший находится в больнице. На данный момент известно, что подозреваемому около 20, он живет в Швеции несколько лет и уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений.

# Нападение # Фотофакт

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