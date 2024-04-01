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МИД Франции просит Китай послать РФ четкие сигналы по Украине

01 апреля 2024 10:37
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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне ожидает, что КНР направит четкие знаки России по поводу украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что без мира на основе норм международного права европейцам не будет обеспечена безопасность. По мнению Сежурне, Китай может играть важную роль в обеспечении соблюдения международного права.

В феврале 2023 года Китай опубликовал документ, в котором призвал к перемирию в Украине. В настоящее время Москва готова к проведению мирных переговоров, но Киев наложил на них законодательный запрет.

Россия стремится к мирному разрешению конфликта в Украине, но только при соблюдении российских гарантий безопасности.

# Международная политика

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