Глава делегации России на переговорах по военной защите и вооружениям в Вене Константин Гаврилов считает, что англосаксонское лобби в НАТО заинтересованно в сохранении конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.



Он подчеркнул, что, хотя ряд членов НАТО призывают к поиску дипломатического решения, окончательное слово остается за англосаксонским лобби.

Кроме того, Гаврилов заявил, что военные стратеги в Вашингтоне и Брюсселе должны понять, что если европейские страны снимут «табу» и отправят войска в Украину, Россия будет готова к этому. Также Гаврилов отметил, что киевские неонацисты зависят от Запада, особенно от США.

Киев, несмотря на желание Москвы вести диалог, наложил законодательный запрет на переговоры, и Запад его игнорирует. По словам Гаврилова, добиться мира в Украине можно лишь при учете текущей обстановки и новых реалий.