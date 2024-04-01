В Молдову прибыли военные из США и Румынии для участия в совместных учениях

В Молдове начались военные учения, для участия в которых прибыли американские и румынские солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кишинев заявляет, что цель таких тренировок – обмен опытом, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами. Согласно плану, бойцов ожидают прыжки с парашютом, дневные и ночные боевые стрельбы. Продлятся маневры до 20 апреля. Однако после их окончания часть иностранных подразделений из США и Румынии останутся на территории Молдовы. Им предстоит курировать и обучать местную армию. Среди экспертов существует мнение, что таким образом осуществляется открытая переброска зарубежных военных специалистов в Молдову.