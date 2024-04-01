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CBS: спецслужбы РФ возможно причастны к «гаванскому синдрому» дипломатов

01 апреля 2024 10:19
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Аппарат директора Национальной разведки США отвергает предположения о возможной связи России с «гаванским синдромом», подчеркивая, что вероятность причастности иностранных противников к этим инцидентам крайне мала. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление было сделано в ответ на утверждения CBS и бывшего американского военного Грега Эдгрина, который предположил, что Россия может быть причастна к случаям «гаванского синдрома».

Эдгрин утверждал, что нашел подтверждения этой теории, но не предоставил их. Он также выразил недовольство тем, что в ходе расследования были установлены слишком строгие критерии для доказательств.

«Гаванский синдром» назван в честь кубинской столицы, где в 2016 году дипломаты и шпионы США стали впервые замечать странные симптомы, включая головную боль, нарушения зрения, головокружения и черепно-мозговые травмы. Неясные причины этих медицинских проблем вызвали негодование американских разведчиков и шпионов, которые утверждали, что страдают от «гаванского синдрома».

# Международная политика

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