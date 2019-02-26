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Гаитяне требуют отставки президента

26 февраля 2019 08:21
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Новости мира. Жертвами ожесточенных протестов на Гаити стали 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Различные ранения и травмы получили без малого 80 граждан.

Гаитяне требуют отставки президента-1

Ярые демонстрации против правительства не стихают уже несколько недель. Люди требуют отставки президента, обвиняя его в неспособности обеспечить народ самым необходимым

# Акции протеста # Фотофакт

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