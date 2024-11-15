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Футбольный матч Франция – Израиль закончился беспорядками

15 ноября 2024 07:47
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4 тысячи полицейских не смогли обеспечить безопасность в Париже. Футбольный матч Франция – Израиль снова закончился беспорядками. Болельщики устроили драку на стадионе и за его пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбольный матч Франция – Израиль закончился беспорядками-2

Сначала трибуны освистали гимн Израиля, а через несколько минут в ход пошли кулаки. В происходящее вмешались силовики. Ситуацию удалось стабилизировать, но ненадолго. 

По информации зарубежных СМИ, на игре присутствовал и глава Франции. Но ни высокие гости, ни тысячи правоохранителей не смогли нарушить планы фанатов. До сих пор в столице дежурит полиция на случай повторных столкновений. Сам матч двух сборных завершился вничью. 

Волна протестов и столкновений прокатилась по Европе после ЧП в Амстердаме, где пропалестинские активисты напали на израильских болельщиков.

# Массовые беспорядки # Футбол # Международная политика

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