Забастовка медиков в Португалии привела к смерти нескольких человек. Родственники обвиняют врачей. Прокуратура начала расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за хаоса, вызванного стачкой представителей здравоохранения, скончались по меньшей мере семь жителей. Семьи умерших считают, что причиной стала халатность персонала, которого просто не хватало во время протестов.

Забастовка медиков началась 30 октября и была объявлена бессрочной. Требования стандартны: улучшение условий труда, снижение нагрузки и увеличение зарплаты. Но приостановка работы выявила недостатки всей системы. Особенно это касается сельской местности, где ситуацию назвали катастрофической. Только одна из трех просьб о скорой помощи была удовлетворена раньше установленного максимума.