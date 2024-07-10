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Футбол. Кубок Америки. Аргентина с Месси прошла в финал

10 июля 2024 11:28
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Аргентина победила Канаду в матче 1/2 Кубка Америки по футболу, пишет РИА Новости.

Матч состоялся 9 июля в США между сборными Аргентины и Канады. Поединок был завершен победой «бело-небесно-голубых» – 2:0. Для сборной Аргентины это 30-й выход в финал Кубка Америки.

В ходе матча нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси был забит мяч на 51-й минуте игры, ставший 109-м за период его карьеры в национальной команде. Капитан аргентинской команды теперь находится на втором месте по количеству голов в составе национальных команд.

# Футбол # Лионель Месси

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