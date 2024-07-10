Новое правительство Британии не намерено отменять свое разрешение Киеву осуществлять удары по Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

В материале указано, что новым лейбористским правительством Великобритании не будут внесены изменения в части разрешения Киеву применять британское оружие при нанесении ударов по объектам на территории Российской Федерации.

Также указано, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечает, что ВС Украины обязаны при использовании полученного от Лондона оружия руководствоваться «международным гуманитарным правом». Однако, по его словам, применяя в «оборонительных целях» оружие, Киев сам решает как именно это делать.