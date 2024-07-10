Посол Антонов: мир не станет вотчиной НАТО

Первый день саммита НАТО подтверждает агрессивную сущность блока. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приведены в Telegram-канале посольства России.

По словам Антонова, США и их сателлиты продолжают заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии. Страны Запада, маскируясь идеями демократии, в очередной раз продемонстрировали свое желание навязать всему миру авторитарные порядки, которые основаны на выгодных именно для «золотого миллиарда» правилах.

Из-за «неспособности сломить Россию с помощью тарана в виде Украины» члены Союза приняли решение слепо «идти по пути эскалации и по сути прокладывают тропу к третьей мировой войне», подчеркнул посол РФ. Он также отметил, что в ходе саммита в Вашингтоне не прозвучало ни одного слова о мире, однако наблюдалось нагнетание психоза и демонизация России.

Антонов также акцентировал внимание на том, что политика, которую проводит США и ряд из союзников, в роли международного гангстера вызывает отторжение на планете. «Геополитический реваншизм западников обречен на провал. Мир не станет вотчиной НАТО», – подытожил Антонов.