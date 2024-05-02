Прямой эфир

Польша и Литва начали переброску военной техники на границу с Беларусью и Россией

02 мая 2024 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономическое благосостояние и интересы простых граждан для лидеров европейских стран уже давно отошли на второй план. Власти Литвы и Польши сейчас заняты, по их мнению, более важным делом – повышением военного потенциала для отражения так называемой угрозы с Востока. Для этого командование НАТО совместно с оборонными ведомствами двух стран начали переброску военной техники в приграничные с Беларусью и Россией районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Литва начали переброску военной техники на границу с Беларусью и Россией-1

В ближайшие дни солдаты Альянса приступят к проведению масштабных учений. Ко всему прочему, литовские власти уже начинают поднимать военный запас для тренировок. Более 2,5 тысячи резервистов призваны для участия в маневрах. Но и этого западным политикам мало. Так, польский генерал предложил соорудить минные поля на границе, а также начать строительство новых заградительных сооружений.

Польша и Литва начали переброску военной техники на границу с Беларусью и Россией-4

Вильнюс и Варшава продолжают увеличивать военный контингент, апеллируя якобы нарастающей угрозой со стороны Союзного государства. Но уже очевидно, что такие шаги соседей – не что иное, как очередные попытки спровоцировать нашу страну на ответные меры. Беларусь не собирается ни на кого нападать – это каждый раз подчеркивает глава государства. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко на заседании ВНС, наше миролюбие не стоит путать с пацифизмом. В случае возникновения угрозы мы встанем на защиту суверенитета и будем противостоять любому агрессору.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Страны Европы ждёт серьёзный экономический спад в ближайшие два года – ОЭСР
02 мая 2024 17:20

Страны Европы ждёт серьёзный экономический спад в ближайшие два года – ОЭСР

МО РФ: Армия РФ взяла под свой контроль Бердычи в ДНР
02 мая 2024 15:02

МО РФ: Армия РФ взяла под свой контроль Бердычи в ДНР

Власти Швейцарии: Россию не пригласили на конференцию по Украине
02 мая 2024 14:45

Власти Швейцарии: Россию не пригласили на конференцию по Украине

Макрон назвал условия для отправки французских военных в Украину
02 мая 2024 14:05

Макрон назвал условия для отправки французских военных в Украину

Макрон обозначил два условия для отправки французских военных в Украину
02 мая 2024 13:51

Макрон обозначил два условия для отправки французских военных в Украину

В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей
02 мая 2024 13:43

В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей

В Варшаве предложили создать бригаду войск для действий за границей
02 мая 2024 11:28

В Варшаве предложили создать бригаду войск для действий за границей

Российская армия взяла под полный контроль Бердычи в ДНР
02 мая 2024 11:12

Российская армия взяла под полный контроль Бердычи в ДНР

В Китае возросло число жертв обвала магистрали
02 мая 2024 11:12

В Китае возросло число жертв обвала магистрали

AP: ВСУ не имеют оборонительных сооружений в тылу из-за недостатка техники
02 мая 2024 10:59

AP: ВСУ не имеют оборонительных сооружений в тылу из-за недостатка техники

В Германии на 34% подорожал хлеб
02 мая 2024 10:41

В Германии на 34% подорожал хлеб

Кулеба рассказал, что половина энергосистемы Украины повреждена
02 мая 2024 10:28

Кулеба рассказал, что половина энергосистемы Украины повреждена