Польша и Литва начали переброску военной техники на границу с Беларусью и Россией

Экономическое благосостояние и интересы простых граждан для лидеров европейских стран уже давно отошли на второй план. Власти Литвы и Польши сейчас заняты, по их мнению, более важным делом – повышением военного потенциала для отражения так называемой угрозы с Востока. Для этого командование НАТО совместно с оборонными ведомствами двух стран начали переброску военной техники в приграничные с Беларусью и Россией районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни солдаты Альянса приступят к проведению масштабных учений. Ко всему прочему, литовские власти уже начинают поднимать военный запас для тренировок. Более 2,5 тысячи резервистов призваны для участия в маневрах. Но и этого западным политикам мало. Так, польский генерал предложил соорудить минные поля на границе, а также начать строительство новых заградительных сооружений.