Прямой эфир

Российские и американские военные разместились на одной базе в Нигере

03 мая 2024 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На одной базе в Нигере дислоцируются российские и американские военнослужащие. Об этом пишет РИА Новости.

Российские войска прибыли на авиабазу 101 и размещены обособленно, без доступа к объектам и технике американцев. В Пентагоне следят за развитием ситуации и следят за безопасностью своих сил. Силы расположены недалеко от международного аэропорта в столице Нигера Ниамее.

Ранее в США заявили, что собираются начать диалог с Нигером о выводе своего контингента, что станет результатом обсуждений будущего сотрудничества в области безопасности. После этого стало известно, что часть контингента США будет выведена из Чада. При этом в Нигер прибыли российские эксперты для обучения местного населения борьбе с терроризмом.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации
02 мая 2024 17:36

Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации

Польша и Литва начали переброску военной техники на границу с Беларусью и Россией
02 мая 2024 17:22

Польша и Литва начали переброску военной техники на границу с Беларусью и Россией

Страны Европы ждёт серьёзный экономический спад в ближайшие два года – ОЭСР
02 мая 2024 17:20

Страны Европы ждёт серьёзный экономический спад в ближайшие два года – ОЭСР

МО РФ: Армия РФ взяла под свой контроль Бердычи в ДНР
02 мая 2024 15:02

МО РФ: Армия РФ взяла под свой контроль Бердычи в ДНР

Власти Швейцарии: Россию не пригласили на конференцию по Украине
02 мая 2024 14:45

Власти Швейцарии: Россию не пригласили на конференцию по Украине

Макрон назвал условия для отправки французских военных в Украину
02 мая 2024 14:05

Макрон назвал условия для отправки французских военных в Украину

Макрон обозначил два условия для отправки французских военных в Украину
02 мая 2024 13:51

Макрон обозначил два условия для отправки французских военных в Украину

В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей
02 мая 2024 13:43

В Кыргызстане грузовик без водителя сбил 29 детей

В Варшаве предложили создать бригаду войск для действий за границей
02 мая 2024 11:28

В Варшаве предложили создать бригаду войск для действий за границей

Российская армия взяла под полный контроль Бердычи в ДНР
02 мая 2024 11:12

Российская армия взяла под полный контроль Бердычи в ДНР

В Китае возросло число жертв обвала магистрали
02 мая 2024 11:12

В Китае возросло число жертв обвала магистрали

AP: ВСУ не имеют оборонительных сооружений в тылу из-за недостатка техники
02 мая 2024 10:59

AP: ВСУ не имеют оборонительных сооружений в тылу из-за недостатка техники