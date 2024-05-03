Российские и американские военные разместились на одной базе в Нигере

На одной базе в Нигере дислоцируются российские и американские военнослужащие. Об этом пишет РИА Новости.

Российские войска прибыли на авиабазу 101 и размещены обособленно, без доступа к объектам и технике американцев. В Пентагоне следят за развитием ситуации и следят за безопасностью своих сил. Силы расположены недалеко от международного аэропорта в столице Нигера Ниамее.

Ранее в США заявили, что собираются начать диалог с Нигером о выводе своего контингента, что станет результатом обсуждений будущего сотрудничества в области безопасности. После этого стало известно, что часть контингента США будет выведена из Чада. При этом в Нигер прибыли российские эксперты для обучения местного населения борьбе с терроризмом.