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Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации

02 мая 2024 17:36
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Европейцы не разделяют взглядов и намерений своих политиков. В честь Первомая во многих странах ЕС прошли масштабные акции протеста против действий Брюсселя и местных властей. Ожесточенными столкновениями, в результате которых пострадали десятки людей, завершились манифестации в Пятой республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации-1

Тысячи французов прошлись маршами по улицам главных городов, выступая против действия президента Макрона и его правительства. Люди требовали от властей решить острые социальные проблемы, которые накапливались, как снежный ком, и теперь накрыли всю страну.

Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации-4

Но чиновники решили использовать излюбленный способ диалога для истинных демократов – вывести на улицы силовиков. Полицейские и жандармы применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые дубинки.

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца.

Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации-7

Примечательно, что зверства французских силовиков остались незамеченными. Европейские блюстители морали в Брюсселе почему-то никак не отреагировали на жесткие методы подавления «голоса народа». Это ведь другое. Зато действия грузинских полицейских на массовых протестах в Тбилиси в Европарламенте сочли неприемлемыми. И на фоне этого даже пригрозили Грузии лишением статуса кандидата на вступление в ЕС.

Во Франции силовики водомётами, гранатами и дубинками разогнали первомайские манифестации-10

Подобными обвинениями западные политики бросались и в нашу сторону в 2020 году. Но такими действиями они показывают только свою лицемерность и двойственность стандартов. Вместо того чтобы навести порядки в странах союза, еврочиновники продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств.

# Протесты

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