Европейцы не разделяют взглядов и намерений своих политиков. В честь Первомая во многих странах ЕС прошли масштабные акции протеста против действий Брюсселя и местных властей. Ожесточенными столкновениями, в результате которых пострадали десятки людей, завершились манифестации в Пятой республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи французов прошлись маршами по улицам главных городов, выступая против действия президента Макрона и его правительства. Люди требовали от властей решить острые социальные проблемы, которые накапливались, как снежный ком, и теперь накрыли всю страну.

Но чиновники решили использовать излюбленный способ диалога для истинных демократов – вывести на улицы силовиков. Полицейские и жандармы применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые дубинки. На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца.

Примечательно, что зверства французских силовиков остались незамеченными. Европейские блюстители морали в Брюсселе почему-то никак не отреагировали на жесткие методы подавления «голоса народа». Это ведь другое. Зато действия грузинских полицейских на массовых протестах в Тбилиси в Европарламенте сочли неприемлемыми. И на фоне этого даже пригрозили Грузии лишением статуса кандидата на вступление в ЕС.