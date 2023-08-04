Прямой эфир

FT: Украина хочет перетянуть страны с давними связями с Россией на свою сторону

04 августа 2023 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киев хочет перетянуть на свою сторону страны, имеющие исторические связи с Россией, такие как Индия, Индонезия, Кения, ОАЭ, Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет Financial Times, сообщает РИА Новости.

Представители ведомства президента Украины Зеленского и МИДа страны встречались в июле текущего года в Польше с экспертами из этих стран, чтобы наладить взаимодействие с Африкой, Азией и Латинской Америкой. Издание указывает, что Индия сохраняет нейтральную позицию, но ряд африканских стран скептически воспринимают действия Украины. 

На варшавской встрече обсуждались вопросы усовершенствования украинской дипломатической стратегии за пределами Евроатлантической зоны. В частности, участник встречи высказал мнение, что необходимо разделить международные резолюции на две части, чтобы осудить Россию без поддержки карательных мер в отношении Москвы со стороны развивающихся стран. 

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка» отметил дружественное отношение африканских стран к России и их готовность к сотрудничеству.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Свергнутый президент Нигера просит о помощи у США и мирового сообщества
04 августа 2023 08:37

Свергнутый президент Нигера просит о помощи у США и мирового сообщества

Итальянские виноделы опасаются остаться без урожая
04 августа 2023 08:28

Итальянские виноделы опасаются остаться без урожая

В Северном Китае эвакуируют жителей
04 августа 2023 08:17

В Северном Китае эвакуируют жителей