FT: Украина хочет перетянуть страны с давними связями с Россией на свою сторону

Киев хочет перетянуть на свою сторону страны, имеющие исторические связи с Россией, такие как Индия, Индонезия, Кения, ОАЭ, Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет Financial Times, сообщает РИА Новости.

Представители ведомства президента Украины Зеленского и МИДа страны встречались в июле текущего года в Польше с экспертами из этих стран, чтобы наладить взаимодействие с Африкой, Азией и Латинской Америкой. Издание указывает, что Индия сохраняет нейтральную позицию, но ряд африканских стран скептически воспринимают действия Украины.

На варшавской встрече обсуждались вопросы усовершенствования украинской дипломатической стратегии за пределами Евроатлантической зоны. В частности, участник встречи высказал мнение, что необходимо разделить международные резолюции на две части, чтобы осудить Россию без поддержки карательных мер в отношении Москвы со стороны развивающихся стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка» отметил дружественное отношение африканских стран к России и их готовность к сотрудничеству.