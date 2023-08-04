Свергнутый президент Нигера просит о помощи у США и мирового сообщества

Отстраненный от власти президент Нигера Мохаммед Базум в опубликованной в газете Washington Post статье призвал США и мировую общественность помочь ему в вопросе восстановления в стране конституционного порядка, сообщает РИА Новости.

Он опубликовал эту колонку, будучи в плену у повстанцев. Базум назвал Нигер последним оплотом правозащиты в том регионе, где преобладают авторитарные движения. Он подчеркивает, что успех переворота будет иметь губительные последствия не только для самого Нигера, но и для других государств.

Ранее Вооруженные силы заявили о свержении Базума, закрыли границы и ввели комендантский час. Президентская гвардия блокировала президентский дворец, но Базум заявил, что армия не поддержала мятежников. Однако позже руководство ВС выразило им поддержку. Командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани объявил о создании «Национального совета по защите Отечества».