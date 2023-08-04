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Итальянские виноделы опасаются остаться без урожая

04 августа 2023 08:28
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Новости Италии. Урожай под угрозой. Фермеры Италии обеспокоены последствиями экстремально жары. Виноградные плантации буквально высыхают, жалуются аграрии. Уже пострадало около трети растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянские виноделы опасаются остаться без урожая-1

С глобальным потеплением зима на Сицилии становится мягче, а лето – длиннее. Такие погодные условия вызывают беспокойство у местных виноделов. Как следствие, виноград стал менее устойчив к разного рода болезням.

# Погода # Новости Италии # Фотофакт

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