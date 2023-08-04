Итальянские виноделы опасаются остаться без урожая

Новости Италии. Урожай под угрозой. Фермеры Италии обеспокоены последствиями экстремально жары. Виноградные плантации буквально высыхают, жалуются аграрии. Уже пострадало около трети растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С глобальным потеплением зима на Сицилии становится мягче, а лето – длиннее. Такие погодные условия вызывают беспокойство у местных виноделов. Как следствие, виноград стал менее устойчив к разного рода болезням.