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В Северном Китае эвакуируют жителей

04 августа 2023 08:17
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Новости Китая. Спасатели эвакуируют жителей Северного Китая. Сильнее остальных от наводнения пострадал город Чжочжоу. Оттуда в безопасные районы уже перебрались около 100 тысяч человек. Это седьмая часть его населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северном Китае эвакуируют жителей-1

Тем временем синоптики не радуют прогнозами: по словам специалистов, паводковые воды могут отступать в течение месяца. Около 20 человек на севере Китая погибли из-за наводнений, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Более 130 тысяч пострадали. Эта природная катастрофа застала жителей врасплох. Обычно в стране в это время стабильно теплая и сухая погода.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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