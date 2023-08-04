В Северном Китае эвакуируют жителей

Новости Китая. Спасатели эвакуируют жителей Северного Китая. Сильнее остальных от наводнения пострадал город Чжочжоу. Оттуда в безопасные районы уже перебрались около 100 тысяч человек. Это седьмая часть его населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем синоптики не радуют прогнозами: по словам специалистов, паводковые воды могут отступать в течение месяца. Около 20 человек на севере Китая погибли из-за наводнений, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Более 130 тысяч пострадали. Эта природная катастрофа застала жителей врасплох. Обычно в стране в это время стабильно теплая и сухая погода.