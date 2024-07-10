ФСБ РФ: на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске предотвращён теракт

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытку Украины совершить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, пишет РИА Новости.

ЦОС ФСБ РФ информирует, что Федеральная служба безопасности России пресекла попытки Киева совершить террористические акты на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся в Мурманске.

Так, весной 2024 года с гражданином РФ, который проходил службу на авианосце, в социальных сетях связался сотрудник украинских спецслужб. Представился мужчина «Олегом».

«Олег» посредством телефонных разговоров начал вести работу по убеждению российского военнослужащего совершить теракт на корабле. Для осуществления данной цели мужчина применял ряд приемов психологического воздействия: военнослужащему как было обещано вознаграждение и выезд за границу с использованием поддельных документов, так и в его адрес были направлены угрозы сфальсифицировать доказательства его причастности к финансированию Вооруженных сил Украины.

Офицер обратился в органы безопасности, после чего была начата оперативная работа в данном направлении.