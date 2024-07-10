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Болгария пытается взыскать 400 миллионов евро с РФ

10 июля 2024 07:41
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Болгарской государственной газовой компанией «Булгаргаз» подан иск на 400 миллионов евро против «Газпрома» для рассмотрения Международным арбитражным судом при Международной торговой палате в Париже, пишет ТАСС со ссылкой на BNR.

Причиной болгарская сторона называет «одностороннее прекращение поставок российского газа в апреле 2022 года». По информации BNR, «Булгаргаз» предпринимал усилия по урегулированию данного вопроса с «Газпромом», однако, как указано в материале, российская сторона якобы «ничего не сделала».

По поручению президента РФ Владимира Путина с весны 2022 года оплата за экспорт газа из России в ряд стран переведена на российские рубли. Болгарская сторона выразила отказ выполнить данные условия. Так, 27 апреля 2022 года «Газпром» принял решение о приостановке поставок газа компании «Булгаргаз» в связи с отсутствием оплаты в рублях в установленный срок. 

# Международная политика

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