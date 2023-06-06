ВС РФ уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard

Вооруженные силы России ликвидировали на Южнодонецком направлении 8 танков Leopard, 3 французских танка AMX-10RC, потери ВСУ в живой силе составили более полторы тысячи военных. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

По информации Минобороны РФ, ВСУ в понедельник, 5 июня, продолжили наступательные действия, но поставленных целей не достигли. Украинская армия понесла существенные потери как в технике, так и в живой силе.

Ранее сообщалось, что масштабное наступление на пяти участках фронта Вооруженные силы Украины на Южнодонецком направлении начали утром в воскресенье, 4 июня. По информации российского Минобороны, украинская сторона потерпела поражение, военные были отброшены на исходные позиции. Днем позже, в понедельник, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ перешли к наступательным действиям на некоторых направлениях.