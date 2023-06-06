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В Париже готовятся к новым протестам. Полиция предупредила о возможных провокациях

06 июня 2023 06:57
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Новости Франции. В Париже готовятся к новым протестам. Сегодня, 6 июня, должна пройти очередная, уже 14-я демонстрация против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже готовятся к новым протестам. Полиция предупредила о возможных провокациях-1

По данным организаторов, в ней примут участие от 40 до 70 тысяч человек. Полиция предупреждает, что среди протестующих могут быть около тысячи провокаторов. Из-за этого многие магазины и рестораны будут закрыты.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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