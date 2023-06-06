В Париже готовятся к новым протестам. Полиция предупредила о возможных провокациях

Новости Франции. В Париже готовятся к новым протестам. Сегодня, 6 июня, должна пройти очередная, уже 14-я демонстрация против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным организаторов, в ней примут участие от 40 до 70 тысяч человек. Полиция предупреждает, что среди протестующих могут быть около тысячи провокаторов. Из-за этого многие магазины и рестораны будут закрыты.