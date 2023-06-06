В Швейцарии создали робота-водолаза

В первую очередь речь идет о самих водолазах. Робот будет применяться в условиях, которые для человека слишком опасны. Он оснащен камерами и акустическими датчиками и может вести поиск на больших площадях как полностью автономно, так и на дистанционном управлении. Но самостоятельно поднять на поверхность прибор пока может не более 40 килограммов.