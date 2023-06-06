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В Швейцарии создали робота-водолаза

06 июня 2023 07:03
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Новости Швейцарии. В Швейцарии создали водолазного робота для опасных поисково-спасательных работ. По словам инженеров, он сможет спасти сотни жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии создали робота-водолаза-1

В первую очередь речь идет о самих водолазах. Робот будет применяться в условиях, которые для человека слишком опасны. Он оснащен камерами и акустическими датчиками и может вести поиск на больших площадях как полностью автономно, так и на дистанционном управлении. Но самостоятельно поднять на поверхность прибор пока может не более 40 килограммов.

# Роботы # Новости Швейцарии # Фотофакт

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