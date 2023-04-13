ФСБ РФ: теракт и убийство Татарского организовали украинские спецслужбы

За террористическим актом в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и десятки человек получили ранения, стоят спецслужбы Украины.

Об этом в четверг, 13 апреля, заявили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, пишет РИА Новости. ФСБ и СК России установлен соучастник убийства военкора Татарского. Гражданин Украины Юрий Денисов является членом украинской диверсионно-террористической группы.

По заданию спецслужб Украины в феврале 2023 года он приехал Российскую Федерацию, где вел слежку за военным корреспондентом. Денисов через сотрудника сервиса доставки передал Дарье Треповой взрывное устройство, которое было запрятано в статуэтку. После теракта мужчина покинул территорию Российской Федерации. Спецслужбы РФ намерены объявить его в международный розыск. Расследование теракта продолжается.