В Берлине неизвестный на машине намеренно протаранил ворота резиденции Ангелы Меркель

Новости Германии. Неизвестный на автомобиле протаранил ворота резиденции Ангелы Меркель в Берлине. Вероятнее всего, инцидент связан с акцией противников карантинных ограничений в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На машине подозреваемого были написаны лозунги, направленные против политики по коронавирусу и глобализации. Водителя «антиковидного» автомобиля усадили в инвалидную коляску. Сейчас он находится в больнице.

Авария произошла в преддверии видеоконференции Меркель с главами регионов ФРГ. В эти минуты канцлер обсуждает дальнейшую борьбу с пандемией и возможное продление ограничительных мер.