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В Берлине неизвестный на машине намеренно протаранил ворота резиденции Ангелы Меркель

25 ноября 2020 14:47
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Новости Германии. Неизвестный на автомобиле протаранил ворота резиденции Ангелы Меркель в Берлине. Вероятнее всего, инцидент связан с акцией противников карантинных ограничений в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине неизвестный на машине намеренно протаранил ворота резиденции Ангелы Меркель-1

На машине подозреваемого были написаны лозунги, направленные против политики по коронавирусу и глобализации. Водителя «антиковидного» автомобиля усадили в инвалидную коляску. Сейчас он находится в больнице.

Авария произошла в преддверии видеоконференции Меркель с главами регионов ФРГ. В эти минуты канцлер обсуждает дальнейшую борьбу с пандемией и возможное продление ограничительных мер.

В Берлине неизвестный на машине намеренно протаранил ворота резиденции Ангелы Меркель-4

К слову, карантинные запреты не раз становились причиной массовых протестов в Германии. Люди критикуют политику властей в этом вопросе и выражают свое недовольство на улицах.

# Акции протеста # Ангела Меркель # Фотофакт

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