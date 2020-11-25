На севере Китая около 5000 человек пострадали от снежной бури

Новости Китая. Около 5 000 человек на севере Китая пострадали в результате снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода испытывает жителей автономного района Внутренняя Монголия с минувшей недели. В некоторых местах осадков выпало настолько много, что люди оказались заблокированы в своих домах.