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На севере Китая около 5000 человек пострадали от снежной бури

25 ноября 2020 13:22
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Новости Китая. Около 5 000 человек на севере Китая пострадали в результате снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Китая около 5000 человек пострадали от снежной бури-1

Непогода испытывает жителей автономного района Внутренняя Монголия с минувшей недели. В некоторых местах осадков выпало настолько много, что люди оказались заблокированы в своих домах.

На севере Китая около 5000 человек пострадали от снежной бури-4

Ущерб от непогоды уже составил почти 2 миллиона 700 тысяч долларов.

# Снегопады # Фотофакт

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