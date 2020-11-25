В мире число жертв терроризма сократилось на 59% за 5 лет

Число жертв терроризма в мире за последние пять лет сократилось на 59 %. Соответствующие данные опубликованы в докладе Института экономики и мира за минувший год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, в 2019-м в результате атак погибли 13 тысяч 800 человек. Теракты произошли в 63 странах. В списке наиболее пострадавших – Афганистан, Ирак и Нигерия. При этом практически к половине из всех атак причастны боевики «Исламского государства» и близких к ней структур.