ФСБ России прекратила уголовное дело по факту вооружённого мятежа

Прекращено уголовное дело о вооруженном мятеже в РФ, начатое Следственным управлением ФСБ, пишет РИА Новости.

По сведениям, поступившим из Центра общественных связей спецслужбы, расследование установило, что бунтовщики остановились в своих действиях, не допустив совершения преступлений.

Военные силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону с 23 на 24 июня. Однако Следственное управление ФСБ возбудило дело о мятеже в отношении Евгения Пригожина после его высказываний о ракетных ударах, наносимых войсками по лагерям частной военной компании.

Эти утверждения были опровергнуты представителями Министерства обороны и ФСБ. Президент РФ Владимир Путин осудил действия мятежников, назвав их преступной авантюрой, предательством и ударом в спину, вызванным их непомерными амбициями и личными интересами.