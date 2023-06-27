В Испании +44°C. Из-за аномальной жары введён красный уровень опасности

Новости Испании. Власти Испании принимают экстренные меры, чтобы преодолеть последствия анимальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздух в некоторых районах накалился до +44 °C, и, возможно температура будет еще подниматься.

В стране введен красный – высший уровень погодной опасности. В связи с этим значительно сократили рабочий день для тех, кто трудится на открытом воздухе. Пока это в основном сельхозработники и строители. Но этот список намерены расширить. Правительство уже выделило более 2 миллиардов евро на смягчение воздействия экстремальной жары и засухи на фермеров и водоснабжение. Но эта сумма, судя по прогнозам синоптиков, будет только увеличиваться.