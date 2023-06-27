В Бразилии из-за наводнений уничтожено почти 80% посевов

Новости Бразилии. Сельское хозяйство Бразилии под угрозой. Непогода может оставить страну без урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные фермеры заявляют о колоссальных убытках из-за наводнений. Уже уничтожено почти 80 % посевов. Стихия повредила многие сельхозугодья на юге страны. В результате в местной реке резко поднялся уровень воды, а сильные дожди помешали сезону сбора урожая соевых бобов, сахарного тростника и кукурузы. Как следствие, в некоторых крупных городах на юге Бразилии вдвое выросли цены на овощи.