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В Бразилии из-за наводнений уничтожено почти 80% посевов

27 июня 2023 09:07
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Новости Бразилии. Сельское хозяйство Бразилии под угрозой. Непогода может оставить страну без урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии из-за наводнений уничтожено почти 80% посевов-1

Местные фермеры заявляют о колоссальных убытках из-за наводнений. Уже уничтожено почти 80 % посевов. Стихия повредила многие сельхозугодья на юге страны. В результате в местной реке резко поднялся уровень воды, а сильные дожди помешали сезону сбора урожая соевых бобов, сахарного тростника и кукурузы. Как следствие, в некоторых крупных городах на юге Бразилии вдвое выросли цены на овощи.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии # Фотофакт

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