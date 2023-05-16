На западе Хорватии сильные дожди вызвали наводнения. Под воду ушли центральные улицы

Новости Хорватии. Сильные дожди вызвали наводнения на западе Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки там выпало до 40 миллиметров осадков.

Вышедшие из берегов реки залили тысячи гектаров земли. Сильнее всего от стихии пострадал город Обровац. Под воду ушли центральные улицы и магазины. Местные жители сооружают самодельные дамбы, чтобы защитить свои дома. Пи этом метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ливни только усилятся. Премьер страны заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь людям пережить удар стихии.