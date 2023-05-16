Прямой эфир

На западе Хорватии сильные дожди вызвали наводнения. Под воду ушли центральные улицы

16 мая 2023 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Хорватии. Сильные дожди вызвали наводнения на западе Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки там выпало до 40 миллиметров осадков.  

На западе Хорватии сильные дожди вызвали наводнения. Под воду ушли центральные улицы-1

Вышедшие из берегов реки залили тысячи гектаров земли. Сильнее всего от стихии пострадал город Обровац. Под воду ушли центральные улицы и магазины. Местные жители сооружают самодельные дамбы, чтобы защитить свои дома. Пи этом метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ливни только усилятся. Премьер страны заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь людям пережить удар стихии.  

# Наводнение # Новости Хорватии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Курьёз на встрече чиновников в Великобритании! Неизвестный вышел на трибуну и обвинил власть в фашизме
16 мая 2023 09:21

Курьёз на встрече чиновников в Великобритании! Неизвестный вышел на трибуну и обвинил власть в фашизме

В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог
16 мая 2023 09:05

В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог

Украина рассчитывает заполучить до 50 истребителей F-16
16 мая 2023 08:40

Украина рассчитывает заполучить до 50 истребителей F-16