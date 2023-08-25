ФСБ РФ: за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД стоят украинские спецслужбы

Федеральная служба безопасности РФ установила, что курировали поджоги российских государственных объектов спецслужбы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Были проведены расследования по фактам поджогов зданий организаций государственной власти Российской Федерации: Министерства внутренних дел, Министерства обороны, РЖД. По результатам расследования было установлено, что причастны к инцидентам украинские спецслужбы. С момента начала специальной военной операции в Украине количество объявлений о «быстром заработке» на различных интернет-платформах значительно возросло.

Тенденция показывает, что исполнителями спецслужбы Украины выбирают молодежь или, напротив, пожилых людей. А также ставки делаются на лиц не вполне осознающих последствия выполняемой работы: маргинальные личности, психически больные люди.

Также используют спецслужбы Украины еще один манипулятивный способ подталкивания людей к поджогам: звонки гражданам от якобы сотрудников следственного комитета, МВД и ФСБ. В ходе такого взаимодействия с мошенниками у жертв выманиваются не только денежные средства, но также их убеждают совершать абсурдные действия, например, поджечь государственное учреждение.