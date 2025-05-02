ФСБ РФ предотвратила теракт в Дагестане, запланированный на 9 мая

В Хасавюрте задержана россиянка 1996 года рождения, планировавшая взрыв у здания правоохранительных органов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По версии ФСБ, она являлась членом одной из запрещенных террористических организаций.

При аресте у женщины были изъяты комплектующие для СВУ, а в ее телефоне нашли переписку с боевиком, в которой обсуждались детали теракта. Девушка призналась, что должна была либо заложить взрывное устройство, либо подорваться сама.

«Он (человек из исламской группы по имени Абдулла) давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт», – сказала она в видео ФСБ РФ.

В проведении операции принимали участие сотрудники ФСБ и МВД. В отношении женщины будет принято процессуальное решение.