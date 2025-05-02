Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфилкте

США сообщили, что не будут больше посредничать в переговорном процессе между Россией и Украиной, но при этом готовы поддержать мирный процесс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», — сказала она.

Государственный департамент требует от обеих сторон конкретных предложений.

Также государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что позиции все еще находятся слишком далеко и Украина не может вернуть границы 2014 года. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива переговоров должна идти от Киева, а лидер РФ Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу без условий.