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Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфилкте

02 мая 2025 09:04
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Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфилкте-0

США сообщили, что не будут больше посредничать в переговорном процессе между Россией и Украиной, но при этом готовы поддержать мирный процесс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», — сказала она.

Государственный департамент требует от обеих сторон конкретных предложений. 

Также государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что позиции все еще находятся слишком далеко и Украина не может вернуть границы 2014 года. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива переговоров должна идти от Киева, а лидер РФ Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу без условий.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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