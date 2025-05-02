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В новом учебнике истории Молдовы Сталинградская битва названа катастрофой

02 мая 2025 08:32
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В новом учебнике истории Молдовы Сталинградская битва названа катастрофой-0

Новый учебник истории в Молдове для старших классов содержит прорумынский взгляд на Вторую мировую войну, называя Сталинградскую битву «катастрофой» и изображая участие Румынии в войне как вынужденное. Об этом пишет РИА Новости.

Учащимся предлагается отстаивать действия румынской армии, а советские войска названы «серьезной проблемой», в то время как румыны считаются «освободителями». 

Хотя министр образования Дан Перчун заявляет об объективности учебника, критики считают, что он прославляет нацизм.

Оппозиционеры и активисты, в том числе Алексей Петрович, лидер оргкомитета «Победа», рассматривают эту историческую интерпретацию как часть программы, начатой в 1990-х годах.

Также Молдова столкнулась с критикой за попытку ограничить празднование Дня Победы и запретить георгиевскую ленту, что повлекло за собой штрафы для тех, кто носит символику, несмотря на продолжающуюся общественную поддержку памятных мероприятий.

Фото: pixabay

# Международная политика

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