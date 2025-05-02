Лукашенко провел встречу с губернатором Астраханской области

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 2 мая провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание на то, что сальдо пока не в пользу Беларуси, и выразил желание его выровнять.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять сальдо», – сказал Президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не поддерживает подход США к торговым пошлинам.

«Нет, мы по американскому пути не пойдем, и вы тоже», – заявил он.