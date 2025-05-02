Прямой эфир

Лукашенко провел встречу с губернатором Астраханской области

02 мая 2025 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко провел встречу с губернатором Астраханской области-0

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 2 мая провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание на то, что сальдо пока не в пользу Беларуси, и выразил желание его выровнять.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять сальдо», – сказал Президент. 

При этом Лукашенко подчеркнул, что не поддерживает подход США к торговым пошлинам.

«Нет, мы по американскому пути не пойдем, и вы тоже», – заявил он.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфилкте
02 мая 2025 09:04

Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфилкте

В новом учебнике истории Молдовы Сталинградская битва названа катастрофой
02 мая 2025 08:32

В новом учебнике истории Молдовы Сталинградская битва названа катастрофой

«Манчестер» разгромил «Атлетик» в первом матче ½ финала ЛЕ
02 мая 2025 08:13

«Манчестер» разгромил «Атлетик» в первом матче ½ финала ЛЕ