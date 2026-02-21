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Зеленский: США, как и РФ, требуют от Украины уйти из Донбасса

21 февраля 2026 10:19
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Зеленский: США, как и РФ, требуют от Украины уйти из Донбасса-0

По словам Владимира Зеленского, Москва и Вашингтон настаивают на выводе ВС Украины с территории Донбасса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Российская и американская стороны указывают, что «если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса», – рассказал украинский политик.

Ранее в Кремле сообщили, что Соединенные Штаты согласны, что долгосрочное урегулирование возможно именно при решении территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске. Важным условием Москвы является выход ВС Украины из Донбасса.

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Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика

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