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Frontex: вытеснение мигрантов нарушает положения Европейской конвенции о правах человека

13 октября 2021 11:31
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Вытеснение мигрантов с пограничной территории, но уже Литвы, нарушает положения Европейской конвенции о правах человека. Такое заявление сделал глава Агентства ЕС по безопасности внешних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Frontex: вытеснение мигрантов нарушает положения Европейской конвенции о правах человека-1

Глава центрального офиса, который базируется в Варшаве, Фабрис Леггери, комментируя информацию о нарушениях прав мигрантов со стороны официального Вильнюса отметил, что сейчас Frontex располагает 20 сообщениями о серьезных инцидентах.

# Беженцы # Фабрис Леггери # Фотофакт

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