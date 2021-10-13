Frontex: вытеснение мигрантов нарушает положения Европейской конвенции о правах человека

Вытеснение мигрантов с пограничной территории, но уже Литвы, нарушает положения Европейской конвенции о правах человека. Такое заявление сделал глава Агентства ЕС по безопасности внешних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вытеснение мигрантов с пограничной территории, но уже Литвы, нарушает положения Европейской конвенции о правах человека. Такое заявление сделал глава Агентства ЕС по безопасности внешних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава центрального офиса, который базируется в Варшаве, Фабрис Леггери, комментируя информацию о нарушениях прав мигрантов со стороны официального Вильнюса отметил, что сейчас Frontex располагает 20 сообщениями о серьезных инцидентах.