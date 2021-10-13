Спасатели более 2 суток пытаются потушить пожар в Чили. Эвакуировали жителей ближайших домов
Новости Чили. В столице Чили Сантьяго уже более двух суток пытаются потушить крупный пожар, вспыхнувший на складе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока сообщается об одном погибшем, но вполне вероятно, что количество жертв может вырасти.
На место ЧП прибыли 360 пожарных, которым с трудом удалось остановить распространение огня. Пламя было таким сильным, что пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.
Накануне президент Чили ввел режим ЧП в некоторых областях на юге страны из-за серии поджогов. Уточняется, что это необходимо для борьбы с терроризмом, преступностью и наркоторговлей. Для обеспечения правопорядка даже разрешили привлечь военных.