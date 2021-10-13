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Поезд метро сошёл с рельсов в Вашингтоне. Пассажиры сидели в темноте больше часа

13 октября 2021 09:27
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Новости США. В Вашингтоне сошел с рельсов поезд метро, из-за чего было заблокировано движение на одной из линий городской подземки и задержались составы в других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд метро сошёл с рельсов в Вашингтоне. Пассажиры сидели в темноте больше часа-1

400 пассажиров более часа просидели в темноте, ожидая помощи. На место происшествия были направлены аварийно-спасательные бригады. Чтобы доставить на место пассажиров злополучного состава, было выделено несколько автобусов.

# Авария # Фотофакт

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