Поезд метро сошёл с рельсов в Вашингтоне. Пассажиры сидели в темноте больше часа

Новости США. В Вашингтоне сошел с рельсов поезд метро, из-за чего было заблокировано движение на одной из линий городской подземки и задержались составы в других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Вашингтоне сошел с рельсов поезд метро, из-за чего было заблокировано движение на одной из линий городской подземки и задержались составы в других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
400 пассажиров более часа просидели в темноте, ожидая помощи. На место происшествия были направлены аварийно-спасательные бригады. Чтобы доставить на место пассажиров злополучного состава, было выделено несколько автобусов.