«Провокация и часть стратегии смены режима». Власти Кубы запретили проводить акции протеста

Новости Кубы. На Кубе запретили проводить акции протеста объяснив это тем, что ее организаторов спонсируют власти США и они являются частью усилий по свержению правительства. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было официально заявлено, «протесты – провокация и часть стратегии смены режима на Кубе, опробованной в других странах». В 2021 году в Гаване и в ряде крупных городов прошли массовые акции против ковидных ограничений, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Во многих местах эти марши переросли в беспорядки. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване участники акции устраивали погромы и нападали на полицию. Были задержаны десятки человек.