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ФРГ вводит контроль на всех сухопутных границах

10 сентября 2024 13:43
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Германия вводит контроль на всех сухопутных границах. По словам главы МВД, на этот шаг власти пошли для того, чтобы остановить нелегальную миграцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФРГ вводит контроль на всех сухопутных границах-2

Берлин уже сообщил о своем решении в Еврокомиссию. Там объяснили принятие столь строгих мер необходимостью защиты от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности. Кроме того, учитывалась общая нагрузка на Германию, особенно с учетом ограниченных возможностей для размещения более миллиона беженцев из Украины и просителей убежищ из других стран. Именно поэтому пограничной полиции будет разрешено не впускать в страну незаконных мигрантов. До этого отказать во въезде могли только тем, кто не подал заявление о предоставлении убежища на границе. Как заявили в МВД Германии, эта мера временная и будет действовать полгода.

# Международная политика

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