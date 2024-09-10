ФРГ вводит контроль на всех сухопутных границах

Берлин уже сообщил о своем решении в Еврокомиссию. Там объяснили принятие столь строгих мер необходимостью защиты от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности. Кроме того, учитывалась общая нагрузка на Германию, особенно с учетом ограниченных возможностей для размещения более миллиона беженцев из Украины и просителей убежищ из других стран. Именно поэтому пограничной полиции будет разрешено не впускать в страну незаконных мигрантов. До этого отказать во въезде могли только тем, кто не подал заявление о предоставлении убежища на границе. Как заявили в МВД Германии, эта мера временная и будет действовать полгода.