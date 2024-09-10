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ТАС: уход ВСУ из Курской области на Западе воспримут как провал Зеленского

10 сентября 2024 11:28
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Украинский лидер Владимир Зеленский не может дать приказ об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области из-за опасения, что Запад расценит это как неудачу,. Так считает аналитик Марк Епископос для журнала The American Conservative., передает РИА Новости.

По мнению Епископоса, Киев пытается манипулировать западным мнением, вынуждая продолжать ввод войск в Курскую область, невзирая на потери и успехи в Донбассе.

Однако он также полагает, что ВСУ не смогут удержать захваченные территории в Курской области.  Кроме этого, перед правительством Зеленского встали новые проблемы, так как массовые увольнения и отставки осложнили его положение.

6 августа ВСУ начали атаку на Курскую область, но их продвижение было остановлено. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, заявил, что в результате операции противник будет разбит и выйдет к госгранице. Минобороны РФ сообщило о значительных потерях противника: на Курском направлении было потеряно более 11 400 военнослужащих и 89 танков.

# Международная политика

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