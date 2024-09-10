НАТО проводит 12 учений у границ РФ до конца осени

Североатлантический альянс начал ряд учений у границ РФ, которые продолжатся до конца осени. Об этом пишет РИА Новости.

Всего на территории восточного фланга планируется провести 12 учений, причем три из них будут организованы Брюсселем.

Steadfast Foxtrot '24, которые будут проходить с 9 по 20 сентября в Германии, нацелены на проверку готовности войск всех уровней под руководством генерала армии США Кристофера Каволи.

Rammstein Flag 24, которые пройдут в Греции с 30 сентября по 11 октября, станут тактическими учениями под командованием Объединенного авиационного командования (AIRCOM) с участием реальных сил.

На ежегодных учениях Cyber Coalition, которые пройдут с 7 по 12 ноября в Эстонии, основными темами будут вопросы логистики и переброски войск. Более того, отдельные государства планируют свои учения в сотрудничестве с союзниками.

Так, например, Исландия завершила недавно учения «Северный викинг», в ходе которых основное внимание было уделено патрулированию воздушного пространства, морским перевозкам и обороне побережья.