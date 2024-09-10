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В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 10 тысяч человек

10 сентября 2024 11:34
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Более 10 тысяч человек получили приказ об эвакуации из-за масштабных лесных пожаров, которые полыхают на юге Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 10 тысяч человек-2

За три дня их площадь увеличилась в четыре раза. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение. Несмотря на все усилия, бригадам спасателей не удается взять стихию под контроль. Пламя уже охватило более 10 тысяч гектаров и продолжает распространяться.

Оно угрожает тысячам домов и сотне предприятий, а также популярным курортам. С огнем борются около 2 тысяч пожарных и авиация. Правда, сейчас в целях безопасности пришлось сильно ограничить, а где-то и вовсе запретить полеты самолетов из-за густого дыма, который поднимается над горящими лесами.

# Пожар

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