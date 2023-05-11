Le Figaro: Россия применила в Украине новейший танк «Армата»

Россия ввела в боевые порядки против украинских ВС совершенно уникальный танк Т-14 «Армата». Западу стоит быть готовым к массовому применению, пишет РИА Новости со ссылкой на французское издание Le Figaro.

По мнению издания, в результате использования Т-14 против немецких и американских танков может возникнуть неясность, потому что «Армата» является технологической инновацией, а также подчеркивается, что необходимо быть готовым к ее широкому появлению.

Танк имеет новую конструкцию: члены экипажа не расположены в башне, что снижает его уязвимость для средств противника. Три человека контролируют работу машины удаленно с использованием мониторов из бронированной капсулы. Это пространство находится в изоляции от боеприпасов и топлива, что намного повышает вероятность выживаемости экипажа. Т-14 оснащается 125-миллиметровой пушкой, которая мощнее, чем у Т-72 и Т-90, а также 12,7-миллиметровым пулеметом. Орудие заряжается автоматически с помощью карусели. Мотор производительностью 1 500 лошадиных сил надежно защищается противоракетным экраном.

На башне размещена метеорологическая мачта, передающая информацию на вычислитель систем баллистики. Танк оснащен также комплексом противотанковой обороны «Афганит» и другими современными системами.

В издании отмечают, что этот танк может стать настоящей революцией, особенно в комплексе с прочими образцами боевой техники, в том числе боевыми машинами пехоты, в составе универсальной боевой платформы.